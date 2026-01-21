In Deutschland leidet etwa jede:r zehnte an Migräne. Die neurologische Erkrankung betrifft Frauen deutlich häufiger als Männer und kann den Alltag der Betroffenen massiv einschränken. Migräne wird meist zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr diagnostiziert und tritt in unterschiedlichen Ausprägungen auf. Auch für die 30-jährige Carlotta aus Bremen ist die Krankheit ein ständiger und schmerzhafter Begleiter. Sie wünscht sich mehr Sichtbarkeit für die Erkrankung und teilt als Content Creatorin neben Lifestyle- und Modetipps auch den Umgang mit Migräne auf ihrem Instagram-Kanal.
