Bei der angeschlagenen Meyer Werft aus Papenburg (Niedersachsen) sollen bis zu sechs neue Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Die Details des Auftrags hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Mittag in Berlin verkündet – gemeinsam mit Ministerpräsident Olaf Lies. Mit dem Großauftrag der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises wäre die Meyer Werft für die kommenden zehn Jahre ausgelastet. Rund 3.200 Arbeitsplätze wären gesichert.