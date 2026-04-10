Die Messe „Leben und Tod“ findet am 10. und 11. April 2026 in der Messe Bremen statt. Sie ist Fortbildung für Haupt- und Ehrenamtliche und gleichzeitig Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige und alle, die sich informieren möchten. Es geht um ganz unterschiedliche Themen – vom Tod eines Kindes, über die Planung eines letzten Ausflugs für ein schwerkrankes Familienmitglied bis hin zu Büchern rund um den Umgang mit Trauer. Auch kreative Ansätze eröffnen dabei neue Zugänge zum Thema Lebensende.

Jährlich zieht die Messe rund 5.000 Besucher:innen an. Die Stände werden von Menschen aus ganz Deutschland betreut. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Nina Keibel hat sich vor Ort einmal umgeschaut.