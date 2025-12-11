Im vergangenen Jahr sind die Einbruchszahlen in Schleswig-Holstein angestiegen. Rund 3.000 Delikte verzeichnete die Polizei. „Dunkelheit ist Einbruchszeit“ – so heißt es. Auch wenn Diebe längst nicht mehr nur im Dunkeln in Häuser und Wohnungen eindringen, sondern oft auch am hellichten Tag zuschlagen, warnen Polizei und Weisser Ring besonders jetzt vor ungebetenen Gästen.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Kevin Laske hat mit Ove Fallesen von der Landespolizei Schleswig-Holstein darüber gesprochen, wie man sich am besten vor Einbrüchen schützen kann.