An der Grenze zwischen den Niederlanden und Niedersachsen haben zwischen September 2024 und August 2025 fast 1.700 Menschen versucht, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. 1.075 Personen wurden an der Grenze zurückgewiesen. Das teilte die Bundespolizeidirektion Hannover am Dienstag mit. Die Zahlen sind eine vorläufige Bilanz der vom Bundesinnenministerium vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an den europäischen Binnengrenzen. In Niedersachsen wurden 70 Schleuser:innen festgenommen. Außerdem wurden 435 Personen mit einem offenen Haftbefehl sowie 36 Extremist:innen aus unterschiedlichen Spektren an der Grenze entdeckt.