Das schleswig-holsteinische Wattenmeer könnte an Höhe verlieren und das schneller als bisher gedacht. Laut einer neuen Studie des Helmholtz-Zentrums Hereon lagern viele Bereiche nicht mehr genug Sand und Schlick ab, um den Meeresspiegelanstieg auszugleichen. Forschende warnen vor den Folgen für Küstenschutz und Ökosysteme.