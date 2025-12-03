Ein medizinischer Skandal erschüttert derzeit Bremen. Am Klinikum Bremen-Mitte sind in zahlreichen Fällen falsche Befunde von Brustkrebspatientinnen festgestellt worden. Aufgefallen ist der Fehler, als Tumore bei zwei Frauen nicht wie erwartet auf die Therapie reagierten. 500 Fälle wurden daraufhin vom Klinikverbund Gesundheit Nord überprüft. 34 davon waren fehlerhaft. Es soll sich um einen Fehler einer erfahrenen Ärztin handeln, die die Färbungen von Krebszellen falsch interpretiert haben soll.