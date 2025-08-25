Wasser wird in Niedersachsen durch die zunehmende Hitze und Dürren oder durch Starkregen und Hochwasser immer mehr zum Problem. Die Menschen müssen durch den Klimawandel einen ganz neuen Umgang mit Wasser lernen. Im Umweltministerium in Hannover wurde deshalb am Montag der Entwurf für den „Masterplan Wasser“ vorgestellt.
