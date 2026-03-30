Mann in Bremen durch Schüsse schwer verletzt

30. März 2026
Ein Mann ist von Schüssen schwer verletzt worden. Jörn Hüneke/dpa

Ein 25-Jähriger ist in der Bremer Neustadt von Schüssen schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Gewalttat ereignete sich am Samstag, Zeugen hatten die Einsatzkräfte über den Notruf alarmiert, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten trafen vor Ort auf den Verletzten, er hatte demnach mehrere Schusswunden in den Beinen. Der 25-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. 

Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, sicherten Spuren und befragten Zeugen. Eine Fahndung blieb laut Polizei zunächst erfolglos. 

Die Polizei prüfe, ob es einen Zusammenhang zu den tödlichen Schüssen am 17. März in der Bremer Neustadt gibt. Ein 32-Jähriger war dabei ums Leben gekommen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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