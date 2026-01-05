Die 26-jährige Charleen Kloss aus Lohne hat sich in diesem Jahr für das Finale der Miss Deutschland-Wahl qualifiziert. Sie vertritt das Bundesland Niedersachsen und möchte mit ihrer Teilnahme anderen ein Vorbild sein. Sie hat eine mehrjährige Depression überwunden und möchte jungen Frauen zeigen, dass man trotz der Krankheit alles schaffen kann.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Schnee im Norden: Bahn-Pendler brauchen Geduld05.01.2026 12:41 Uhr
Pendlerinnen und Pendler müssen wegen des Schnees weiter mit Verspätungen und Ausfällen im Norden rechnen. Noch bis 7. Januar könnten Regionalzüge in Niedersachsen und Bremen wetterbedingt zu...
Nach Feuer in Bar in Crans-Montana: Brandopfer wird in Hannover behandelt05.01.2026 08:43 Uhr
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Crans-Montana wird eine Patientin auch in Niedersachsen versorgt. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ handelt es sich um eine Frau mit schwersten...
Facharzttermin binnen vier Wochen: Philippi unterstützt Plan der Bundesregierung05.01.2026 08:25 Uhr
Patient:innen sollen demnächst schneller einen Termin beim Facharzt bekommen, indem sie zuerst zum Hausarzt gehen – diesen Plan der Bundesregierung unterstützt Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi. „Das lange...
Wintereinbruch im Norden: Starker Schneefall in Hamburg02.01.2026 15:29 Uhr
Besonders in Hamburg hat es am Freitag ordentlich geschneit. Und das den ganzen Tag lang. Schon in der Nacht sorgten die Wetterverhältnisse auf den Straßen im gesamten...
Neujahrsschwimmen in Letter: Überwindung bei 2 Grad Wassertemperatur02.01.2026 15:21 Uhr
In Letter bei Hannover (Niedersachsen) gibt es am 1. Januar seit fast 40 Jahren das traditionelle Neujahrsschwimmen im Stichkanal. Hier geht es nicht um Bestzeiten, sondern um...
Neuerungen 2026: Diese Änderungen gelten seit dem Jahreswechsel02.01.2026 12:02 Uhr
Mit dem neuen Jahr gibt es wieder einige Änderungen. Manches wird teurer, anderes wird für Verbraucher:innen günstiger. Das Deutschlandticket kostet nun 63 statt 58 Euro im Monat,...