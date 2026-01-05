Die 26-jährige Charleen Kloss aus Lohne hat sich in diesem Jahr für das Finale der Miss Deutschland-Wahl qualifiziert. Sie vertritt das Bundesland Niedersachsen und möchte mit ihrer Teilnahme anderen ein Vorbild sein. Sie hat eine mehrjährige Depression überwunden und möchte jungen Frauen zeigen, dass man trotz der Krankheit alles schaffen kann.