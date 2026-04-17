Schwimmbagger unterwegs aus Hafen zum Wal

Wismar (dpa) –

Die Rettungsaktion für den gestrandeten Wal vor Poel nahe Wismar nimmt Fahrt auf. Ein Schwimmbagger hat den Hafen von Kirchdorf auf der Insel verlassen und fährt in Richtung des Wals. Dieser liegt in einer Bucht der Insel in etwa bauchtiefem Wasser.

Am Morgen hatte der Buckelwal mit heftigen Bewegungen auf einen sich nähernden Taucher reagiert. Das Tier schlug heftig mit der Schwanzflosse, der Fluke, und drehte sich um beinahe 90 Grad, wie in Livestreams zu sehen war. Nach wenigen Minuten beruhigte sich der Wal wieder und lag erneut still im Wasser.