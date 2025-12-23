Heiligabend rückt mit ganz großen Schritten immer näher. Und damit kommt auch der Weihnachtsstress. Sind alle Geschenke gekauft, oder muss man auf den letzten Drücker noch los? Ist alles für das Essen schon besorgt? Was uns zu der Frage geführt hat: Was gibt es bei Ihnen eigentlich an Weihnachten zu essen? Und wo geht es über die Feiertage hin? SAT.1 REGIONAL hat in Niedersachsen und Bremen nachgefragt.