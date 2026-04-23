

Landwirtschaft steht immer wieder im Mittelpunkt gesellschaftlicher Debatten – etwa bei Themen wie steigenden Lebensmittelpreisen, Nachhaltigkeit und Tierwohl. Um Jugendlichen diese komplexen Zusammenhänge frühzeitig näherzubringen, gibt es in Schleswig-Holstein seit 2023 die Bildungsoffensive Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz.

Ziel ist es, jungen Menschen praxisnahes Wissen zu vermitteln und ihnen Einblicke in landwirtschaftliche Abläufe sowie Fragen rund um Ernährung und Verbraucherschutz zu geben.





