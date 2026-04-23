Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Nach intensiven Ermittlungen hätten die Beamten am Dienstag zunächst einen 43-Jährigen in Oststeinbek (Kreis Stormarn) verhaftet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wegen des Verdachts, mindestens zwei Kilogramm Kokain von einem Dealer für den Weiterverkauf erworben zu haben, hatte das Amtsgericht vor seiner Festnahme bereits einen Haftbefehl erlassen.

Bei der Festnahme und Durchsuchung seiner Wohnung hätten sich Hinweise auf einen anderen Verdächtigen und einen bevorstehenden Drogenverkauf ergeben, hieß es weiter. Die Beamten nahmen daraufhin den ebenfalls 43-Jährigen in Hamburg-Bramfeld fest. Sie durchsuchten auch dessen Wohnung und stellten dabei mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld, knapp 400 Gramm Marihuana und andere Drogen sowie mehrere Waffen sicher.