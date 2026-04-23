Rekord: Sportvereine zählen über 2,7 Millionen Mitglieder

Hannover (dpa) –

Die Sportvereine in Niedersachsen haben für das vergangene Jahr den Rekordwert von mehr als 2,7 Millionen Mitgliedschaften gezählt. Das gab die niedersächsische Landesregierung in ihrem Sportbericht 2025 bekannt. Konkret gab es 2.708.813 Mitgliedschaften in insgesamt 8.990 Vereinen und damit einen Zuwachs von 14.708 gegenüber dem Vorjahr.

«Fast jede und jeder Dritte in Niedersachsen ist Mitglied in einem Sportverein. Das ist ein starkes Signal für unsere Gemeinschaft und Gesellschaft», sagte die Landesinnenministerin Daniela Behrens (SPD). «Unsere Vereine sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen – unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Hintergrund. Sie sind Ankerpunkte des gesellschaftlichen Lebens, gerade auch in den ländlichen Räumen im Flächenland Niedersachsen.»