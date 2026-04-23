Rollerfahrer verunglückt an Hafenpromenade – schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall nahe der Hamburger Hafenpromenade hat ein Rollerfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 24-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag auf der Straße Vorsetzen in Richtung Baumwall gefahren und habe dabei die Kontrolle über sein Zweirad verloren, teilte die Polizei mit. Er stieß gegen die Bordsteinkante und stürzte auf den Gehweg. Eine Passantin alarmierte die Rettungskräfte.

Polizisten leisteten Erste Hilfe, dann brachten Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus. Möglicherweise sei der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss gefahren. Die Polizei bittet Unfallzeugen um Hinweise.