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Die Hamburger Kunsthalle zeigt ab dem 24. April 2026 die neue Ausstellung „SKULPTURAL. Die neuen Galerien“. Auf rund 1.500 Quadratmetern werden über 500 Werke aus 2.500 Jahren Kunstgeschichte präsentiert – darunter Skulpturen, Gemälde und Installationen.

Im Mittelpunkt steht ein ungewöhnlicher Blick auf die Skulptur: Nicht nur große Plastiken, sondern auch kleinste Kunstobjekte werden als dreidimensionale Kunstformen verstanden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf sogenannten „sculptures en miniature“ – also Kleinstskulpturen, zu denen auch Münzen zählen.

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