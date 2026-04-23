Die Hamburger Kunsthalle zeigt ab dem 24. April 2026 die neue Ausstellung „SKULPTURAL. Die neuen Galerien“. Auf rund 1.500 Quadratmetern werden über 500 Werke aus 2.500 Jahren Kunstgeschichte präsentiert – darunter Skulpturen, Gemälde und Installationen.

Im Mittelpunkt steht ein ungewöhnlicher Blick auf die Skulptur: Nicht nur große Plastiken, sondern auch kleinste Kunstobjekte werden als dreidimensionale Kunstformen verstanden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf sogenannten „sculptures en miniature“ – also Kleinstskulpturen, zu denen auch Münzen zählen.

