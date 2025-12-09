Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will, dass die Polizei bei der Videoüberwachung künftig auch Künstliche Intelligenz einsetzen darf. Niedersachsen wäre damit eines der ersten Bundesländer, das zur Gefahrenabwehr auf KI setzen würde. Doch viele, unter ihnen der Datenschutzbeauftragte des Landes, haben Bedenken.