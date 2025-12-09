Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will, dass die Polizei bei der Videoüberwachung künftig auch Künstliche Intelligenz einsetzen darf. Niedersachsen wäre damit eines der ersten Bundesländer, das zur Gefahrenabwehr auf KI setzen würde. Doch viele, unter ihnen der Datenschutzbeauftragte des Landes, haben Bedenken.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Polizei trainiert für Großeinsatz bei Fußballspielen in Kiel09.12.2025 16:59 Uhr
Polizei und Bundespolizei haben am Dienstag einen Großeinsatz in Kiel (Schleswig-Holstein) geübt. Es ging um die Absicherung eines Fanmarsches vom Hauptbahnhof bis zum Holstein-Stadion. Um das Ganze...
34 jähriger Radfahrer bei Unfall mit Stadtbahn in Hannover lebensgefährlich verletzt09.12.2025 16:51 Uhr
Ein Radfahrer ist im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz bei einer Kollision mit einer Stadtbahn lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben des Verkehrsunfalldienstes soll der 34-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand eine...
Erneut Feuerwerksverbot um Binnenalster zum Jahreswechsel09.12.2025 16:20 Uhr
Zum Jahreswechsel gilt erneut ein Feuerwerksverbot rund um die Binnenalster und auf dem Hamburger Rathausmarkt. Das entsprechende Verbot greift vom 31. Dezember, 18.00 Uhr, bis Neujahr, 1.00...
Nach queerfeindlichem Angriff in Bremen: Verdächtiger in Psychiatrie eingeliefert09.12.2025 08:37 Uhr
Nach dem queerfeindlichen Angriff auf zwei junge Frauen in einer Straßenbahn in Bremen ist der mutmaßliche Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft...
Zwei Wölfe bei Unfällen in Schleswig-Holstein getötet09.12.2025 08:28 Uhr
Zwei Wölfe sind bei Verkehrsunfällen in Schleswig-Holstein getötet worden. Am Freitag sei auf der Bundesstraße 206 im Kreis Segeberg ein Wolf angefahren worden. Der Wolf wurde dabei...
Prozessbeginn: Tanzlehrer soll Minderjährige in Bremerhaven sexuell missbraucht haben08.12.2025 15:13 Uhr
Am Landgericht in Bremen hat am Montag der Prozess gegen einen 35-jährigen Tanztrainer begonnen. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Minderjährigen in insgesamt 39 Fällen vorgeworfen. Es...