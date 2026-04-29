«Missunde III» hat Betrieb aufgenommen

Kiel/Kappeln (dpa/lno) –

Die Schleifähre «Missunde III» zwischen Brodersby und Missunde hat nach langer Verzögerung heute den Betrieb aufgenommen. Die Solarfähre werde zunächst Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeuge bis zu einem Maximalgewicht von jeweils 7,5 Tonnen über die Schlei transportieren, wie der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) mitteilte. In dieser Phase sollen weitere Erfahrungen mit der neu konzipierten Fähre im Dauerbetrieb gesammelt werden, bevor sie dann auch Fahrzeuge mit einem Maximalgewicht von 25 Tonnen befördern wird.

Eigentlich sollte die neue Fähre nach LKN-Angaben bereits vor zwei Jahren ihren Dienst antreten. Doch sie habe bereits bei etwas anspruchsvolleren Witterungsbedingungen kein verlässliches Anlegen gewährleisten können, teilte die Landesbehörde mit.

Aus diesem Grund wurde zunächst die Dieselfähre «Missunde II» weiter eingesetzt. Diese wurde dann am 4. März außer Dienst gestellt und es wurde mit dem Umbau der Anleger für die Solarfähre begonnen. Seitdem pausierte der Fährbetrieb zwischen Kosel-Missunde und Brodersby. Eigentlich sollte die ausschließlich mit elektrischer Energie betriebene neue Fähre dann am 1. April die Nachfolge der «Missunde II» antreten. Doch bei Testfahrten hatten sich Probleme mit den Anlegekeilen an beiden Ufern ergeben, die mittlerweile behoben sind.