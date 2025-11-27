Kinder sind auch in Niedersachsen sexualisierter Gewalt ausgesetzt. 2023 waren es laut Kriminalstatistik über 6.000 Fälle. Besonders im sogenannten Darknet kursieren viele Fotos oder Videos – und das oft Jahre lang. Die Landtagsfraktion der CDU möchte diesen Dateien an den Kragen und zwar möglichst schnell. Dazu soll nicht nur KI eingesetzt, sondern auf Landesebene auch eine Zentralstelle für Prävention und Opferschutz geschaffen werden.