Der Gang ins Krankenhaus ist für Eltern mit Kindern manchmal schwer. Damit die Kleinen ein bisschen Ablenkung erfahren und weniger Angst vor einer anstehenden Operation haben, gibt es die Klinikclowns. Im Städtischen Krankhaus Kiel (Schleswig-Holstein) begleitet Klinikclown „Upps“ die Kinder sogar bis in den Operationsraum.
Halbjahreszeugnisse in Hamburg: Beratungsangebote für Schüler und Eltern eingerichtet29.01.2026 09:03 Uhr
Hamburgs rund 270.000 Schüler:innen erhalten am heutigen Donnerstag ihre Halbjahreszeugnisse. Mit ihnen bekommen Eltern und ihre Kinder nach Angaben der Schulbehörde wichtige Hinweise auf die Entwicklung der...
Strategie und Konzentration: Schachschule in Kiel bietet Schach als Unterrichtsfach an28.01.2026 11:00 Uhr
An der Schachschule Kiel (Schleswig-Holstein) gehört das königliche Spiel ganz selbstverständlich zum Schulalltag. Als reguläres Unterrichtsfach lernen die Schüler:innen dort Strategie, Konzentration und Fairness. Und auch in...
Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen im Niedersächsischen Landtag und in Bergen-Belsen27.01.2026 18:16 Uhr
Am 27. Januar 1945, vor 81 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Weltweit haben die Menschen deshalb am Dienstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch im Niedersächsischen...
Bertini-Preis verliehen: Hamburger Schüler setzen sich gegen Antisemitismus ein27.01.2026 17:01 Uhr
Der Bertini-Preis ist am Dienstag in Hamburg vergeben worden. Der Preis geht auf den Roman „Die Bertinis“ zurück. Darin beschreibt der jüdischstämmige Autor Ralph Giordano die Verfolgung...
Ganztagsbetreuung in der Grundschule: Niedersächsischer Landtag debattiert über Umsetzung27.01.2026 16:59 Uhr
Ab dem 1. August haben Eltern in Deutschland einen Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ihrer Kinder in der Grundschule. Außerdem müssen Erstklässler:innen in diesem Jahr die Möglichkeit haben,...
Schulpony schwer krank: Hamburger Schule ruft zu Spenden auf23.01.2026 16:48 Uhr
Die Brüder-Grimm-Schule in Hamburg-Jenfeld setzt auf Tierpädagogik: Die Schüler:innen lernen im Schulalltag den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren. Zum schuleigenen „Zoo“ gehören Meerschweinchen, Hamster und zwei Ponys, die...