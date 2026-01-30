Der Gang ins Krankenhaus ist für Eltern mit Kindern manchmal schwer. Damit die Kleinen ein bisschen Ablenkung erfahren und weniger Angst vor einer anstehenden Operation haben, gibt es die Klinikclowns. Im Städtischen Krankhaus Kiel (Schleswig-Holstein) begleitet Klinikclown „Upps“ die Kinder sogar bis in den Operationsraum.