Karl-May-Spiele 2025: Reiter und Beifahrer für Kutschen gesucht

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) suchen für ihre Inszenierung „Halbblut“ zwölf erfahrene Reiter:innen, die im Sommer 2025 an der Seite der Helden Winnetou und Old Shatterhand im Freilichttheater am Kalkberg ein spannendes Abenteuer erleben möchten.

Wer als Krieger:in vom Stamme der Comanchen, als Gangster:in oder Eisenbahner:in für Action im Freilichttheater am Kalkberg sorgen möchte, kann sich ab sofort auf der Website der Karl May Spiele bis Sonntag, den 23. Februar, bewerben. Die Reiter:innen treten am Kalkberg unter anderem gemeinsam mit Alexander Klaws („Winnetou“) auf.

Reiter:innen bei den Karl-May-Spielen. Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Körperliche Fitness und gute Reitkenntnisse gefordert

„Neben körperlicher Fitness setzen wir sehr gute Reitkenntnisse voraus“, erklärt Geschäftsführerin Ute Thienel. „Bei ‚Halbblut‘ wird unser Regisseur Nicolas König viele Reitszenen auf die Bühne bringen. […] Es gibt Explosionen, Stunts und wilde Schießereien. Auch in solchen Szenen muss man sein Pferd jederzeit im Griff haben. Das Mindestalter der Bewerber liegt bei 18 Jahren.“

Auf die Mitwirkenden wartet ein unvergesslicher Sommer mit Auftritten vor bis zu 7.700 Besucher:innen. Wichtig ist zudem, dass die Reiterkomparsen genug Zeit mitbringen, damit die Verpflichtung bei der Kalkberg GmbH nicht mit Beruf oder Schule kollidiert.

Auch Beifahrer für Kutschen und Planwagen gesucht

Zusätzlich werden am Kalkberg in diesem Jahr Beifahrer:innen für die Kutschen und Planwagen der Karl-May-Spiele benötigt. Sie unterstützen die Kutscher:innen bei ihrer Arbeit auf und hinter der Bühne. Beispielsweise helfen sie beim Ein- und Ausspannen der Pferde und betreuen die Tiere, wenn sie in einer Szene auf der Bühne stehen. Benötigt werden Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Kutschen.

Gespielt wird von Juni bis September

Die Proben für die Karl-May-Saison 2025 beginnen am 26. Mai. Premiere feiert das neue Stück „Halbblut“ am Samstag, den 28. Juni, ab 20:30 Uhr. Gespielt wird anschließend bis zum 7. September jeweils donnerstags, freitags und samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

SAT.1 REGIONAL/Karl-May-Spiele