Seit 100 Jahren besteht der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Knoblauch in den Vier- und Marschlanden in Hamburgs Süd-Osten bereits. Was 1925 mit Gemüseanbau startete, ist heute eine Gärtnerei. Im Betrieb ist die Übergabe an die nächste Generation schon vollbracht. Der 35-jährige Gerrit Knoblauch hat die Gärtnerei übernommen. Für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens legt er Wert auf Innovation und Weiterentwicklung.