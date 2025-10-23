Seit 100 Jahren besteht der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Knoblauch in den Vier- und Marschlanden in Hamburgs Süd-Osten bereits. Was 1925 mit Gemüseanbau startete, ist heute eine Gärtnerei. Im Betrieb ist die Übergabe an die nächste Generation schon vollbracht. Der 35-jährige Gerrit Knoblauch hat die Gärtnerei übernommen. Für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens legt er Wert auf Innovation und Weiterentwicklung.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
„Stadtbild“-Äußerungen von Merz: 1.500 Menschen protestieren in Kiel23.10.2025 09:08 Uhr
Mindestens 1.500 Menschen sind nach den umstrittenen „Stadtbild“-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Kiel auf die Straße gegangen. Zu der Demonstration unter dem Motto „Unser Stadtbild...
Volkswagen droht Produktionsstopp in Wolfsburg – bald keine Chips mehr?22.10.2025 16:59 Uhr
Die Krise beim niederländischen Chip-Hersteller NEXPERIA könnte auch Auswirkungen auf die Produktion bei Volkswagen haben. Ein Konzernsprecher schließt Kurzarbeit nicht aus. Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den...
Niedersachsens Umweltminister Meyer will Feuchttücher-Hersteller zur Kasse bitten22.10.2025 16:09 Uhr
Feuchttücher und feuchtes Toilettenpapier sind sehr beliebt, werden aber zu einem immer größeren Problem für das Abwassersystem. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will jetzt die Hersteller mit...
Deichschau in Schleswig-Holstein: So steht es um den Küstenschutz im Norden22.10.2025 15:10 Uhr
Die Sturmsaison beginnt und hunderttausende Menschen in potentiellen Überflutungsgebieten sind davon abhängig, dass die Deiche halten. Zweimal im Jahr wird in Schleswig-Holstein deshalb die Deichschau durchgeführt, im...
Führerschein-Reform in der EU: Diese Regeln sollen künftig gelten21.10.2025 17:14 Uhr
Das EU-Parlament hat am Dienstag für eine Reform der Führerscheinregeln gestimmt. Künftig sollen Fahrverbote EU-weit gelten – wer also etwa in Frankreich den Führerschein verliert, darf auch...
Wasserstoffmesse findet zum zweiten Mal in Hamburg statt21.10.2025 15:49 Uhr
Zum zweiten Mal findet in Hamburg die weltweit größte Wasserstoffmesse statt. An drei Tagen werden mehr als 15.000 Besucher:innen erwartet. 800 Aussteller aus aller Welt zeigen, was...