Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Seit 100 Jahren besteht der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Knoblauch in den Vier- und Marschlanden in Hamburgs Süd-Osten bereits. Was 1925 mit Gemüseanbau startete, ist heute eine Gärtnerei. Im Betrieb ist die Übergabe an die nächste Generation schon vollbracht. Der 35-jährige Gerrit Knoblauch hat die Gärtnerei übernommen. Für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens legt er Wert auf Innovation und Weiterentwicklung.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

„Stadtbild“-Äußerungen von Merz: 1.500 Menschen protestieren in Kiel

23.10.2025 09:08 Uhr

Mindestens 1.500 Menschen sind nach den umstrittenen „Stadtbild“-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Kiel auf die Straße gegangen. Zu der Demonstration unter dem Motto „Unser Stadtbild...

Video00:47 Sek.

Volkswagen droht Produktionsstopp in Wolfsburg – bald keine Chips mehr?

22.10.2025 16:59 Uhr

Die Krise beim niederländischen Chip-Hersteller NEXPERIA könnte auch Auswirkungen auf die Produktion bei Volkswagen haben. Ein Konzernsprecher schließt Kurzarbeit nicht aus. Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den...

Aktualisiert
Video02:31 Min.

Niedersachsens Umweltminister Meyer will Feuchttücher-Hersteller zur Kasse bitten

22.10.2025 16:09 Uhr

Feuchttücher und feuchtes Toilettenpapier sind sehr beliebt, werden aber zu einem immer größeren Problem für das Abwassersystem. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will jetzt die Hersteller mit...

Video02:03 Min.

Deichschau in Schleswig-Holstein: So steht es um den Küstenschutz im Norden

22.10.2025 15:10 Uhr

Die Sturmsaison beginnt und hunderttausende Menschen in potentiellen Überflutungsgebieten sind davon abhängig, dass die Deiche halten. Zweimal im Jahr wird in Schleswig-Holstein deshalb die Deichschau durchgeführt, im...

Video02:32 Min.

Führerschein-Reform in der EU: Diese Regeln sollen künftig gelten

21.10.2025 17:14 Uhr

Das EU-Parlament hat am Dienstag für eine Reform der Führerscheinregeln gestimmt. Künftig sollen Fahrverbote EU-weit gelten – wer also etwa in Frankreich den Führerschein verliert, darf auch...

Video02:31 Min.

Wasserstoffmesse findet zum zweiten Mal in Hamburg statt

21.10.2025 15:49 Uhr

Zum zweiten Mal findet in Hamburg die weltweit größte Wasserstoffmesse statt. An drei Tagen werden mehr als 15.000 Besucher:innen erwartet. 800 Aussteller aus aller Welt zeigen, was...

Zur Startseite