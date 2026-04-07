Im Jahr 2025 sind in Hamburg 463 Kinder bei Verkehrsunfällen zu schaden gekommen, das sind fast 20 Prozent mehr, als 2024. In den meisten Fällen heilen die jungen Knochen schnell, aber trotzdem erleiden viele Kinder durch das Unfallgeschehen eine traumatische Erfahrung. In dem „Jugendwerk für unfallgeschädigte Kinder“ kümmern sich Hamburger Polizeikräfte ehrenamtlich darum, dass die Kinder wieder Vertrauen ins Leben entwickeln, indem sie mit ihnen Sport treiben.
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