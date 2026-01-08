Im Zoo am Meer in Bremerhaven (Bremen) steht in diesen Tagen die jährliche Inventur an. Dabei werden die Tiere gezählt, gemessen und gewogen. Um an die nötigen Daten zu kommen, müssen sich die Tierpfleger:innen mitunter kleine Tricks einfallen lassen. Ob sich die Tiere trotz der winterlichen Temperaturen überhaupt ins Freie wagen?