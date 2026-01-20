Frühaufsteher:in oder nachtaktiv? Was nach einer Typfrage klingt, kann für schwer erkrankte Menschen entscheidend sein. Denn Medikamente haben unterschiedlich starke Nebenwirkungen, je nach dem, wann man sie einimmt. Ein Hamburger Medizin-Startup macht sich dieses Wissen zunutze: „Timeteller“ passt Therapien an den individuellen Biorhythmus an und wurde für diesen Ansatz bereits mehrfach ausgezeichnet.

