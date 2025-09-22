Nach dem Ende der regulären Badesaison öffnete das Freibad Bennigsen in Springe bei Hannover (Niedersachsen) seine Pforten für eine besondere Zielgruppe: Hunde. Für eine Woche war das Schwimmbecken, das zuvor vom Chlor befreit wurde, ausschließlich für die Vierbeiner geöffnet. Besitzer:innen konnten ihre Tiere dort schwimmen lassen und ihnen so zum Abschluss des Sommers viel Spaß ermöglichen.

Die Aktion gibt seit elf Jahren. Nach Angaben des Freibads nehmen jedes Jahr bis zu 700 Hunde daran teil. Tiere unterschiedlicher Rassen und Größen sind dabei, teilweise nehmen Halter:innen längere Anfahrten in Kauf. Junge oder unsichere Schwimmer können im separaten Welpenbecken plantschen.