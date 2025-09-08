In Hannover (Niedersachsen) gibt es jetzt einen Ort, an dem Hunde sich so richtig austoben dürfen: den Hunde Fun Park. In einer 400 Quadratmeter großen Halle können die Vierbeiner erkunden, spielen und rennen, bis sie müde sind. Inhaber Peter Gaschko hat aus der ehemaligen Autowerkstatt gemeinsam mit seiner Frau den Hunde-Indoor-Spielplatz gemacht.
