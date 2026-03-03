Im Nachholspiel in der Fußball-Bundesliga trifft der HSV am Mittwoch im Volksparkstadion auf Bayer Leverkusen. Nach der Niederlage gegen Leipzig muss der HSV dringend punkten, denn der Abstand zu einem direkten Abstiegsplatz beträgt nur vier Punkte. In der Defensive fehlen zwei wichtige Spieler: Nicolás Capaldo und Miro Muheim.

Durch das Nachholspiel hat der HSV drei Spiele innerhalb von sechs Tagen. Bereits am Samstag wartet auf den HSV die nächste schwere Aufgabe gegen Wolfsburg. Anpfiff am Mittwochabend ist um 20:30 Uhr.