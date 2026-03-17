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Die Benzinpreise sind weiter hoch – Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will gegenlenken. Am Dienstag hat sie konkrete Maßnahmen vorgestellt: Das Kartellrecht wird verschärft – weitere Preiserhöhungen müssen die Mineralölkonzerne genau begründen. Außerdem dürfen die Tankstellenpreise nur noch einmal pro Tag steigen. Aber wird das Tanken dadurch wirklich wieder günstiger?

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