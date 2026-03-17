Die Benzinpreise sind weiter hoch – Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will gegenlenken. Am Dienstag hat sie konkrete Maßnahmen vorgestellt: Das Kartellrecht wird verschärft – weitere Preiserhöhungen müssen die Mineralölkonzerne genau begründen. Außerdem dürfen die Tankstellenpreise nur noch einmal pro Tag steigen. Aber wird das Tanken dadurch wirklich wieder günstiger?
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Kriminalstatistik für Niedersachsen: Insgesamt weniger Straftaten, aber mehr Messerangriffe16.03.2026 18:20 Uhr
Niedersachsen ist laut neuer Kriminalstatistik etwas sicherer als im Jahr zuvor. Innenministerium und Landespolizei zählten 2025 rund 507.000 Straftaten, rund 23.000 weniger als im Vorjahr. Trotzdem gibt...
Milchpreise sinken: Überproduktion setzt Bauern unter Druck16.03.2026 18:17 Uhr
Die gesunkenen Milchpreise bereiten Landwirt:innen in Niedersachsen zunehmend Probleme. Grund dafür ist vor allem eine Überproduktion. Derzeit wird rund sieben Prozent mehr Milch erzeugt, als tatsächlich nachgefragt...
GETEX 2026: Terrorabwehr-Übung von Polizei und Bundeswehr in Schleswig-Holstein16.03.2026 17:46 Uhr
In dieser Woche findet die GETEX 2026, eine gemeinsame Terrorismusabwehr-Übung von Bundeswehr und Landespolizei, in Schleswig-Holstein statt. Dabei steht der Schutz kritischer Infrastruktur im Land im Mittelpunkt....
Handyverbot an Schulen in Niedersachsen? Ausschuss beschäftigt sich mit Dauer-Streitthema13.03.2026 17:08 Uhr
Soll es in Niedersachsen ein Handyverbot an Schulen geben? Mit dieser Frage hat sich am Freitag der Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtags beschäftigt. Die rot-grüne Regierung will, dass...
Sonntagsöffnungen in Tourismusorten: Bäderregelung in Schleswig-Holstein auf der Kippe?13.03.2026 17:02 Uhr
Nachdem das Oberverwaltungsgericht Greifswald die Bäderregelung, die Sonntagsöffnungen in Tourismusorten festlegt, in Mecklenburg-Vorpommern gekippt hat, wächst in Schleswig-Holstein die Sorge vor einer ähnlichen Entscheidung. Zum Start der...
Iran-Krise: Sorge um norddeutsche Schifffahrt im Persischen Golf13.03.2026 14:29 Uhr
Die Eskalation rund um den Iran sorgt auch in Deutschland für Nervosität in der Schifffahrt. Mindestens 30 Schiffe deutscher Reedereien sitzen derzeit im Persischen Golf fest. In...