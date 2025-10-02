Am Freitag beginnt im Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel (Schleswig-Holstein) wieder der Herbstmarkt. Zwischen den historischen Gebäuden erwartet die Besucher:innen eine bunte Mischung aus Handwerk, regionalen Produkten und kulinarischen Angeboten – inklusive der Möglichkeit, den Kunsthandwerker:innen direkt bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.