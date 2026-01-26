Einer Frau heimlich unter den Rock oder in den Ausschnitt filmen ist strafbar. Heimlich Fotos von nackten Menschen in der Sauna oder in einer öffentlichen Schwimmbaddusche machen ist es nicht. Unlogisch und nicht richtig, findet Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD). Deswegen plant sie eine Bundesratsinitiative für eine Gesetzesänderung.
