Die Harlem Globetrotters feiern in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Dafür sind die US-Basketballer aktuell auf Promotour. Am heutigen Freitag waren drei von ihnen in einer Schule in Hannover (Niedersachsen), um mit den Schüler:innen Basketball zu spielen.
