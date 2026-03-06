Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Harlem Globetrotters feiern in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Dafür sind die US-Basketballer aktuell auf Promotour. Am heutigen Freitag waren drei von ihnen in einer Schule in Hannover (Niedersachsen), um mit den Schüler:innen Basketball zu spielen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“

Video02:15 Min.

Bremer Ausbildungsfonds in der Kritik

06.03.2026 16:46 Uhr

Betriebe, die ausbilden, bekommen einen Zuschuss – und wer nicht ausbildet, muss zahlen. So funktioniert das Prinzip des Bremer Ausbildungsfonds. Nun kritisieren die Grünen aber, dass der...

Video02:00 Min.

Präsident des Bundesverfassungsgerichts besucht Bremer Schule

05.03.2026 16:23 Uhr

Am Donnerstag gab es hohen Besuch aus Karlsruhe in Bremen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, hat die Gesamtschule Ost in der Hansestadt besucht. Dort hat er...

Video03:39 Min.

Unterricht ohne Smartphone: Schüler in Northeim schließen ihre Handys ein

05.03.2026 14:09 Uhr

Handyverbote an Schulen werden aktuell immer wieder diskutiert. Die Oberschule Northeim (Niedersachsen) geht seit Februar 2026 einen etwas anderen Weg. Die Schüler:innen müssen ihr Handy „eintüten“ und...

Video04:16 Min.

Café Mensch: Ein sicherer Ort für Obdachlose in Hannover

04.03.2026 13:12 Uhr

Der ­Winter war lang und bitterkalt – für Menschen ohne Wohnung oft eine Frage des Überlebens. Mitten in Hannover (Niedersachsen) gibt es das Café Mensch, ein Ort...

Video03:02 Min.

Unterwasserschach an Kieler Schule: Kinder betreiben herausfordernde Sportart

03.03.2026 13:26 Uhr

Schachspielen ist geistig schon extrem herausfordernd. Das auch noch unter Wasser mit nur einem Atemzug pro Spielzug zu tun, ist noch viel herausfordernder. Aber genau dies machen...

Video02:03 Min.

Lernferien in Hamburg: Schüler bereiten sich auf Prüfungen vor

02.03.2026 15:42 Uhr

Ab dem heutigen Montag sind in Hamburg Schulferien. Einige Schüler:innen gehen aber trotzdem zur Schule, da sie sich für die sogenannten Lernferien angemeldet haben. Zwei Wochen lang...

Zur Startseite