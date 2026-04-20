Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Sonntag die Hannover Messe (Niedersachsen) eröffnet. Am heutigen Montag fand der obligatorische Messerundgang mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva statt. Brasilien ist in diesem Jahr Partnerland. Und dennoch gingen die beiden Regierungschefs getrennt durch die Hallen – wie aus Regierungskreisen zu hören ist „einvernehmlich“.