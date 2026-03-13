Soll es in Niedersachsen ein Handyverbot an Schulen geben? Mit dieser Frage hat sich am Freitag der Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtags beschäftigt. Die rot-grüne Regierung will, dass jede Schule selbst entscheiden kann. Die Opposition dringt auf ein gesetzliches Handy-Verbot.
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