Soll es in Niedersachsen ein Handyverbot an Schulen geben? Mit dieser Frage hat sich am Freitag der Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtags beschäftigt. Die rot-grüne Regierung will, dass jede Schule selbst entscheiden kann. Die Opposition dringt auf ein gesetzliches Handy-Verbot.