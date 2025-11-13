Die Bundesländer Hamburgs und Niedersachsen haben am Donnerstag einen gemeinsamen Leitfaden für den Umgang mit digitalen Geräten an Schulen vorgestellt. Statt pauschaler Handyverbote setzen beide Länder auf klare Regeln und mehr Orientierung für Lehrkräfte. Ziel ist es, den verantwortungsvollen Umgang mit Smartphones und Smartwatches zu fördern und die Medienkompetenz der Schüler:innen zu stärken – besonders an Grundschulen, wo Handynutzung weiterhin nicht empfohlen wird.