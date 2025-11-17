Am Samstag hat in Hamburg wieder der „Wohlfühlmorgen für Wohnungslose und Arme“ stattgefunden. Zum 31. Mal wurde die Veranstaltung von der Caritas, den Maltesern, dem Sozialdienst Katholischer Frauen und der Sankt-Ansgar-Schule organisiert und von vielen ehrenamtlichen Helfer:innen umgesetzt. Rund 300 Bedürftige kamen, um kostenlos Tierfutter, Impfungen, eine ärztliche Behandlung, einen Haarschnitt, Frühstück, eine Massage oder eine Maniküre erhalten.
