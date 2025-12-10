Hamburg muss bis 2040 klimaneutral werden, so sieht es der Volksentscheid vom 12. Oktober vor. Doch nun gibt es offenbar Bestrebungen, sich über die Entscheidung der Hamburger Bürger:innen hinwegzusetzen. Die Hamburger CDU macht sich dafür stark, die Klimaneutralität erst im Jahr 2045 umzusetzen und hat dazu eine Diskussion in der Hamburgischen Bürgerschaft angemeldet.