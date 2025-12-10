Hamburg muss bis 2040 klimaneutral werden, so sieht es der Volksentscheid vom 12. Oktober vor. Doch nun gibt es offenbar Bestrebungen, sich über die Entscheidung der Hamburger Bürger:innen hinwegzusetzen. Die Hamburger CDU macht sich dafür stark, die Klimaneutralität erst im Jahr 2045 umzusetzen und hat dazu eine Diskussion in der Hamburgischen Bürgerschaft angemeldet.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Klima & Energie“
CO₂-Speicherung unter dem Meeresboden: Zementhersteller stellt Projekt in Kiel vor09.12.2025 16:44 Uhr
Im November stimmte der Bundesrat dem CCS-Gesetz zu. Damit dürfen Unternehmen klimaschädliches CO₂ aus der Produktion tief unter dem Meeresboden speichern. Für den Zementhersteller Holcim in Lägerdorf...
Meeresspiegelanstieg: Geringe Sand- und Schlickablagerungen haben dramatische Folgen für Küstenschutz09.12.2025 14:52 Uhr
Das schleswig-holsteinische Wattenmeer könnte an Höhe verlieren und das schneller als bisher gedacht. Laut einer neuen Studie des Helmholtz-Zentrums Hereon lagern viele Bereiche nicht mehr genug Sand...
„Elbwald retten“: Verein legt Umweltgutachten für Baumrettung vor – Petition geplant08.12.2025 16:37 Uhr
Der Streit um den sogenannten Elbwald in Hamburg verschärft sich. Elbwald nennen Umweltaktivist:innen eine Baumansiedlung am Elbufer gegenüber von Övelgönne. Der Hamburger Senat will die rund 350...
Elektrolyseur für Wasserstoff: Grundsteinlegung für Energiewendeprojekt in Hamburg01.12.2025 17:08 Uhr
Wasserstoff gilt eigentlich als umweltfreundlicher Energieträger. In Hamburg setzt man daher auf den Green Hydrogen Hub. Am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg wird derzeit ein Elektrolyseur gebaut,...
CO2-Lagerung im Grund der Nordsee: Bundesrat beschließt Gesetz21.11.2025 16:36 Uhr
Freitagmittag hat der Bundesrat grünes Licht für ein Gesetz gegeben, das die Speicherung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 im Grund der Nordsee möglich macht. Ein höchst umstrittener Schritt,...
Mindetens 16 Tornados fegten 2025 über den Norden18.11.2025 16:33 Uhr
Im Norden hat es in diesem Jahr mindestens 16 Tornados gegeben. Dabei handele es sich um bestätigte Fälle, sagte Jens Winninghoff vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen...