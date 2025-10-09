Hamburg diskutiert derzeit über den Weg zur Klimaneutralität – noch bis Sonntag läuft der Volksentscheid dazu. Am Donnerstag haben zwei Senatsmitglieder die neue Photovoltaikstrategie der Stadt vorgestellt. Mehr Strom aus Sonnenenergie soll ein zentraler Baustein für eine nachhaltige, widerstandsfähige und klimaneutrale Energieversorgung werden.



