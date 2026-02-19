Wegen Bauarbeiten wird die A7 am Wochenende zwischen Stellingen und Heimfeld für 55 Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Am Freitag um 21 Uhr beginnen die Vorbereitungen an den Anschlussstellen. Um 22 Uhr beginnt dann die Sperrung bis Montagmorgen um 5 Uhr. Umleitungen sind ausgeschildert. Zusätzlich wird der Elbtunnel am Freitag bereits für 24 Stunden bestreikt werden und noch einmal von Montag 6 Uhr bis Dienstag früh um 6 Uhr.