Die Erdbeersaison hat begonnen. Etwas später als im vergangenen Jahr werden nun die ersten Früchte geerntet. Bis zu 12.000 Tonnen Erdbeeren werden jährlich in Schleswig-Holstein regional produziert. Den Auftakt machen sogenannte Tunnelerdbeeren. Sie wachsen in Pflanztunneln, die ähnlich wie Gewächshäuser funktionieren. Selbstpflücker:innen dürfen ab dem 20. Mai wieder mit ihren Körbchen auf die Felder.
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