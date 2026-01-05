Viele Menschen haben sich auch zum Start dieses neuen Jahres wieder Vorsätze gesetzt. Während in den letzten Jahren viele auf Nikotin, Zucker und Alkohol verzichten wollten und sich dafür gesünder ernähren, und mehr Sport treiben wollten, sind das offenbar gar nicht mehr die Dinge, die sich die Norddeutschen wirklich vornehmen. Es geht vor allem um mentale Optimierung.

Über die Tradition der guten Vorsätze und worauf man bei den Zielen achten sollte, hat SAT.1 REGIONAL mit Motivationscoach Matthias Herzog gesprochen.