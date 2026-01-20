„Einfach unterwegs – Gute Mobilität für alle“: Unter dem Motto geht in Bremen ein neues Bündnis mit dem Ziel eines Volksentscheids an den Start. In einer Pressekonferenz hat die Initiative ihre Pläne am Dienstag vorgestellt. Sie fordern Tempo beim Ausbau des ÖPNV, verbindlichere Klimaziele und mehr Barrierefreiheit.