250 Einsatzkräfte von THW, Feuerwehren, Katastrophenschutz und der Wasserrettung haben am vergangenen Wochenende in Schleswig-Holstein den Ernstfall bei einer Flutkatastrophe geprobt. Bei dem Szenario einer drohenden Überschwemmung einer Siedlung ging es um Gebäudeevakuierung, sowie der Rettung, dem Schutz und der Versorgung von Menschen. Dabei wurde deutlich: Es fehlen immer noch viele ehrenamtliche Helfende und auch ein Problembewusstsein in der Bevölkerung.
