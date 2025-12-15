Im historischen Ortskern von Jork im Alten Land (Niedersachsen) hat am Wochenende ein Fachwerkhaus gebrannt. Bei dem Großeinsatz der Feuerwehr versuchten knapp 150 Feuerwehrleute das Haus zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die anderen historischen Gebäude zu verhindern.