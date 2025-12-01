Nach Großbrand in Hannover: Grundschule bleibt vorerst zu

01. Dezember 2025
Die Feuerwehr löscht einen Brand in einer Grundschule. In einer Grundschule in Hannover brennt es. Seit dem Nachmittag wurde ein Gebäudetrakt mit der Schulaula komplett zerstört, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Foto: FrM/dpa

Nach dem Großbrand an einer Grundschule im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld sind die Schäden erheblich. „Das gesamte Aula-Gebäude mit Flur, mit WC-Anlagen ist vollkommen zerstört“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Klassenräume und Lehrerzimmer sind laut Stadtverwaltung unbeschädigt.

Der Brand war am Samstagnachmittag ausgebrochen und hatte einen rund 18 Stunden langen Großeinsatz ausgelöst. Einzelne Glutnester wurden erst am Sonntagvormittag gelöscht. Rund 130 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort. 

Ein 19-jähriger Feuerwehrmann klagte zwischenzeitlich über Kreislaufprobleme und wurde vorsorglich untersucht. Weitere Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Die Brandursache sowie die Schadensumme sind noch unklar.

Schule bleibt vorerst geschlossen

Die Schule bleibt am Montag und Dienstag geschlossen. Eine Notbetreuung könne frühestens ab Mittwoch eingerichtet werden, sagte Onay. Ab dann hoffe er auf ein „stabiles, belastbares Angebot“ für Eltern und Kinder.

Auch der Betrieb in der benachbarten Turnhalle, die zwar nicht vom Feuer betroffen war, wurde vorerst ausgesetzt. Man wolle nicht vorschnell öffnen, sondern sicherstellen, dass keine Risiken bestehen, hieß es. Als das Feuer ausbrach, trainierte eine Jugendgruppe eines Sportvereins in der Halle. Sie brach ihr Training ab und wurde in Sicherheit gebracht. 

Geruch von Rauch liegt weiter über dem Gelände

Vor der zerstörten Aula zeigt sich das Ausmaß des Brandes deutlich. Kilian Genius/dpa

Über dem Schulgelände liegt weiter ein deutlicher Geruch von Rauch. Die Löscharbeiten haben sichtbare Spuren hinterlassen: In Teilen des Gebäudes stehen Löschwasser und Schaum, verkohlte Bereiche und herausgebrochene Wandteile zeugen vom Einsatz der Feuerwehr. Vor dem zerstörten Aulatrakt bieten sich eindrucksvolle, teils verstörende Bilder der Schäden.

„Glück im Unglück“

Onay dankte den Feuerwehrleuten ausdrücklich: „Die Löscharbeiten waren sehr intensiv und haben sehr deutlich gemacht, was für ein gefährlicher Einsatz das war.“ Zugleich sprach er von „einem Stück weit Glück im Unglück“, weil weitere Gebäudeteile nicht von den Flammen erfasst wurden.

Der Oberbürgermeister verwies darauf, dass nun geprüft werde, unter welchen Bedingungen einzelne Räume wieder genutzt werden könnten. „Wir werden jetzt gucken, schnell zu einer baulichen Perspektive zu kommen“, sagte er. Es müsse geprüft werden, ob ein Abriss, Sanierung oder Übergangslösungen nötig sind. Ziel sei es, „bis Weihnachten hoffentlich dann auch eine schnelle Perspektive aufzeigen zu können“.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

31-Jähriger in Seevetal leblos auf der Straße gefunden – Polizei ermittelt

01.12.2025 08:54 Uhr

Nachdem in der niedersächsischen Gemeinde Seevetal ein 31-jähriger Mann leblos auf der Straße gefunden worden ist, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Wie ein Sprecher der Polizei...

Niedersächsischer Verfassungsschutz: Gefahr islamistischer Anschläge ist hoch

01.12.2025 08:40 Uhr

Der Islamismus ist nach Einschätzung von Niedersachsens Verfassungsschutz weiter eine akute Gefahr für die innere Sicherheit. „Die Gefahr islamistischer Anschläge ist nach wie vor hoch und hat...

S-Bahn kracht gegen Auto in Hamburg – Strecke nach Unfall wieder freigegeben

28.11.2025 09:00 Uhr

Nach dem S-Bahn-Unfall in Hamburg am Donnerstag kann die S1 nach Angaben der Deutschen Bahn auf dem Abschnitt wieder verkehren. Die Strecke ist seit Betriebsbeginn am Freitagmorgen...

Video02:45 Min.

Kindesmissbrauchsfotos im Internet: Innenausschuss in Niedersachsen debattiert über schnelleres Löschen

27.11.2025 17:37 Uhr

Kinder sind auch in Niedersachsen sexualisierter Gewalt ausgesetzt. 2023 waren es laut Kriminalstatistik über 6.000 Fälle. Besonders im sogenannten Darknet kursieren viele Fotos oder Videos – und...

Video01:39 Min.

Tödliche Brandstiftung in Krankenhaus: 73-Jähriger in Hamburg vor Gericht

27.11.2025 16:22 Uhr

Im Juni kamen bei einem Brand Marienkrankenhaus in Hamburg-Hohenfelde drei Menschen ums Leben. Ermittlungen ergaben, dass das Feuer durch Brandstiftung entstand. Ein 73-jähriger Patient soll sein Kopfkissen...

Video02:30 Min.

Betonplatten auf Autobahn geworfen: Zwei Männer in Lüneburg vor Gericht

27.11.2025 16:02 Uhr

In Lüneburg (Niedersachsen) stehen seit Donnerstag zwei Männer aus Thüringen vor Gericht, die mutmaßlich elfmal Betonplatten, Steine und einen Baumstamm von Autobahnbrücken geworfen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft...

Zur Startseite