Tierarztbesuche sind in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat jetzt angekündigt, die Gebührenordnung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Mit einer großen Kostensenkung rechnen viele in Schleswig-Holstein allerdings nicht.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“
20 Jahre Kälberfütterung mit „Milchtaxi“: Hersteller aus Westerrönfeld ist Weltmarktführer08.09.2025 17:18 Uhr
Seit 20 Jahren gibt es das „Milchtaxi“, einen Automaten, der Landwirt:innen die Fütterung der Kälber enorm erleichtert. Der Hersteller Holm & Laue aus Westerrönfeld (Schleswig-Holstein) ist Weltmarktführer....
Hunde Fun Park: Riesenspaß für Vierbeiner in Hannover08.09.2025 15:14 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) gibt es jetzt einen Ort, an dem Hunde sich so richtig austoben dürfen: den Hunde Fun Park. In einer 400 Quadratmeter großen Halle können...
Fledermauszentrum Hannover: Verletzte Tiere werden aufgepäppelt und ausgewildert04.09.2025 14:05 Uhr
Fledermäuse wirken zwar bedrohlich, sind für Menschen jedoch völlig ungefährlich. Alle in Europa vorkommenden Fledermäuse ernähren sich ausschließlich von Insekten. Trotz ihrer scheuen Art kommen sie immer...
Geschwächter Schnabelwal im Watt vor Sylt erschossen28.08.2025 16:25 Uhr
Ein Seehundjäger hat am Donnerstag einen orientierungslosen 3,80 Meter langen Schnabelwal im Sylter Watt bei Munkmarsch (Schleswig-Holstein) erschossen. Der abgemagerte und sehr geschwächte Meeressäuger war bereits in...
Nachwuchs bei den Brazza-Meerkatzen im Erlebnis-Zoo Hannover28.08.2025 16:18 Uhr
Die Brazza-Meerkatzen sind eine eigentlich in Afrika beheimatete Affenart. Die Tiere fühlen sich aber auch in Niedersachsen ganz wohl. Im Erlebnis-Zoo Hannover hat Affendame „Meg“ schon zum...
Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt päppelt Vögel aus ganz Schleswig-Holstein auf27.08.2025 16:28 Uhr
In der Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt gibt es derzeit jede Menge zu tun: Greifvögel, Singvögel, aber auch Seevögel werden dort mühselig wieder aufgepäppelt. Es sind Fundtiere aus...