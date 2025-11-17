Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Mit einem über vier Meter hohen aufblasbaren Bohrturm haben Greenpeace-Aktivist:innen am Montag in Hannover (Niedersachsen) gegen die geplanten Gasbohrungen vor der Nordseeinsel Borkum protestiert. Ein niederländischer Energiekonzern will dort in unmittelbarer Nähe zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer fossiles Gas fördern. Damit das auch auf deutscher Seite möglich wäre, müsste der Bundesrat einem deutsch-niederländischen Abkommen zustimmen.

Ob Niedersachsen die Pläne im Bundesrat tatsächlich noch stoppen kann, entscheidet sich in den kommenden Wochen.

