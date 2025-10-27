Dass im Dritten Reich Judinnen und Juden sowie Sinti und Roma aus Hamburg deportiert wurden, ist durch Prozessaussagen und Berichte von Überlebenden dokumentiert. Außerdem führten die Nazis genaue Listen über diese Transporte. Fotos gab es bisher nicht. Nun haben Historiker:innen drei Fotos entdeckt, die die Deportationen von Juden aus Hamburg während des Nationalsozialismus zeigen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Silent Party im Niedersächsischen Landtag: 500 Gäste feiern in denkmalgeschützter Location27.10.2025 15:22 Uhr
An diesem Wochenende fand im Niedersächsischen Landtag ein ganz anderes Programm als die üblichen politischen Debatten statt. In der Portikushalle stieg eine Silent Party. Bei der Veranstaltung...
Glücksatlas 2025: Hamburger sind am zufriedensten27.10.2025 09:02 Uhr
Hamburg führt den Glücksatlas an. Alljährlich vermessen Forschende das Befinden in Deutschland. Es ist eine regelmäßige Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen. Und demnach sind die Hamburger:innen am...
„Wir sind das Stadtbild“: Demos im Norden gegen Merz-Äußerungen26.10.2025 21:08 Uhr
Nach den umstrittenen „Stadtbild“-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben in Bremen Tausende gegen Rassismus demonstriert. Die Polizei sprach von einer friedlichen Kundgebung mit rund 2.000 Menschen,...
Urteil gefallen: Bremer Haushalte von 2023 und 2024 verstoßen gegen Schuldenbremse23.10.2025 16:59 Uhr
Die Bremer Haushalte der Jahre 2023 und 2024 verstoßen gegen die Schuldenbremse. Zu diesem Urteil ist der Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen am heutigen Donnerstag gekommen. Die...
Chip-Krise: Droht Produktionsstopp bei VW in Wolfsburg?23.10.2025 16:56 Uhr
Die Chip-Krise spitzt sich zu: Weil China die Ausfuhr von Halbleitern blockiert, drohen bei VW in Wolfsburg (Niedersachsen) die Bänder stillzustehen. Tausende Mitarbeiter:innen müssten in Kurzarbeit –...
Corona-Notkredit: Hat Landesregierung Schleswig-Holsteins Gelder falsch verwendet?23.10.2025 16:53 Uhr
20 Millionen Euro hat das Land Schleswig-Holstein aus dem Corona-Notkredit an die Kommunen ausgezahlt. Allerdings nicht für konkrete Maßnahmen gegen Corona, sondern etwa für Investitionen in den...