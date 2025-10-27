Dass im Dritten Reich Judinnen und Juden sowie Sinti und Roma aus Hamburg deportiert wurden, ist durch Prozessaussagen und Berichte von Überlebenden dokumentiert. Außerdem führten die Nazis genaue Listen über diese Transporte. Fotos gab es bisher nicht. Nun haben Historiker:innen drei Fotos entdeckt, die die Deportationen von Juden aus Hamburg während des Nationalsozialismus zeigen.