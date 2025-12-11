Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Häusliche Gewalt geschieht meist im Verborgenen. Wenn Frauen betroffen sind, stammt die Gewalt häufig vom eigenen Partner oder Ex-Partner. In der Nähe von Lüneburg (Niedersachsen) wurde am Mittwoch der Film „Fassaden“ der Regisseurin Alina Cyranek erstmals exklusiv vorgeführt. Das Werk beleuchtet das Thema häusliche Gewalt mit eindringlichen, teils emotional belastenden Szenen. Unterstützt wurde die Produktion von der Polizei Harburg.

Fälle häuslicher Gewalt nehmen zu

Insgesamt haben Fälle häuslicher Gewalt erneut zugenommen. Laut Lagebild des Bundekriminalamts, das im November vorgestellt wurde, wurden 2024 fast 266.000 Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland registriert. Rund 10.000 mehr als im Vorjahr.

Hilfsangebote

Bei akuter Bedrohung, wählen Sie 110! Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen.

