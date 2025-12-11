Häusliche Gewalt geschieht meist im Verborgenen. Wenn Frauen betroffen sind, stammt die Gewalt häufig vom eigenen Partner oder Ex-Partner. In der Nähe von Lüneburg (Niedersachsen) wurde am Mittwoch der Film „Fassaden“ der Regisseurin Alina Cyranek erstmals exklusiv vorgeführt. Das Werk beleuchtet das Thema häusliche Gewalt mit eindringlichen, teils emotional belastenden Szenen. Unterstützt wurde die Produktion von der Polizei Harburg.
Fälle häuslicher Gewalt nehmen zu
Insgesamt haben Fälle häuslicher Gewalt erneut zugenommen. Laut Lagebild des Bundekriminalamts, das im November vorgestellt wurde, wurden 2024 fast 266.000 Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland registriert. Rund 10.000 mehr als im Vorjahr.
Hilfsangebote
- Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet gewaltbetroffenen Frauen, Personen aus deren Umfeld und Fachkräften unter der Nummer 116 016 rund um die Uhr kostenlose, barrierefreie und anonyme Beratung in 19 Sprachen an. Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
- Opfertelefon, Beratung vor Ort oder Online-Beratung vom Weißen Ring, einer bundesweiten Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer
- Beratungsstellen und Einrichtungen in Niedersachsen, die schnell und unbürokratisch Hilfe anbieten: Homepage Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung